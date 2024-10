Avenza sotto monitor. In arrivo 9 telecamere, 120mila euro in sicurezza

Carrara, 11 ottobre 2024 – Pioggia di soldi per la sicurezza del territorio grazie a nuove telecamere. Un totale di 120mila euro di cui 50 mila solo per Avenza. Il Comune riceverà due diversi contributi dal ministero dell’Interno per l’acquisto degli impianti di videosorveglianza a cui aggiungerà 40mila euro di fondi propri. Una risposta concreta alle numerose lamentele sulla mancanza di sicurezza nelle strade, in particolar modo ad Avenza. Il finanziamento del ministero dell’Interno ‘Periferie sicure’ è di 28mila euro, e prevede l’installazione di nove telecamere in via Sforza, altre alla rotatoria che unisce il viale XX Settembre con via Covetta e in via Piave. Previsto anche un ulteriore sistema di lettura targhe sul viale XX Settembre alla Fabbrica. L’intervento andrà a garantire la quasi totale copertura delle vie di accesso al territorio comunale.

Un progetto che per il posizionamento delle future telecamere ha visto la collaborazione tra la polizia locale, il commissariato di polizia e i carabinieri. Il Comune ha poi ottenuto un finanziamento da 51mila euro dal Fondo Unico per la Giustizia del ministero, che sarà interamente dedicato alla zona di Avenza. Questo progetto è stato approvato la scorsa settimana dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e prevede nuove telecamere in via Carriona, via Turati, via Toniolo e via Giovan Pietro.

“Con queste risorse completeremo e integreremo la videosorveglianza nella zona di Avenza – spiega l’assessore alla Polizia municipale e alla Sicurezza urbana Elena Guadagni – Le nuove telecamere andranno a integrarsi con quelle già presenti attorno alla stazione ferroviaria e in altri luoghi della frazione completando così il monitoraggio. Come amministrazione abbiamo deciso di concentrare questo importante intervento soprattutto sulla zona di Avenza per dare una prima risposta alle segnalazioni che sono pervenute in questi mesi dai cittadini. Come detto l’investimento complessivo sarà di oltre 120mila euro, ma sarà diviso in due diversi progetti. Il primo vedrà un investimento da più di 40mila euro da parte del Comune che sarà cofinanziato dal ministero per 28mila. Con gli oltre 50mila euro in arrivo grazie al Fondo unico della giustizia del ministero dell’Interno andremo poi a completare l’intervento ad Avenza”.