Tecnologie sostenibili e inclusione: il progetto del teatro accessibile

Negli ultimi anni le tecnologie si sono sviluppate in diversi settori con grande attenzione alla tutela dell’ambiente e all’inclusione di tutti rendendo i luoghi accessibili. Per quanto riguarda l’accessibilità, per il nostro progetto abbiamo pensato a diverse modalità di comunicazione affinché anche le persone con difficoltà uditive, visive o di altro tipo possano fruire degli eventi proposti.

Il nostro teatro, infatti, dovrebbe avere uno schermo di supporto dove proiettare un video in lingua dei segni (LIS) e sottotitoli cosicché le persone non udenti possano seguire lo spettacolo; invece le persone non vedenti, mentre ascoltano, potrebbero avere un supporto in Braille per la descrizione delle scene sul palco. Naturalmente questa attenzione all’inclusione ha influenzato le varie soluzioni del progetto: per esempio, per i percorsi all’interno della nostra area, abbiamo previsto piste tattili.

E adesso passiamo ai materiali. Abbiamo prestato attenzione all’ambiente scegliendo materiali ecosostenibili come il legno oppure materiali da scarto dei laboratori locali di marmo. Il marmo, infatti, non poteva mancare dal momento che è un elemento distintivo della nostra città.

E infine, ovviamente, il verde, tanto verde: nel nostro parco ci dovranno essere piante di diversa tipologia, meglio se autoctone, con le loro molteplici funzioni; infatti riducono l’inquinamento acustico, migliorano la qualità dell’aria, rinfrescano nelle calde giornate estive e naturalmente colorano e abbelliscono la città.