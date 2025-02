Teatro Passeggiate, apericena e... delitti

Profumo di giallo, mistero e soprattutto divertimento e senso di comunità. Tornano gli appuntamenti con l’associazione apuana “Gioca mistero”, che si destreggia tra l’organizzazione di eventi a sfondo giallo, testi teatrali e radiodrammi: ad essere messi in scena nei più disparati palcoscenici sono stati oltre 200 spettacoli. Dopo l’avvio con due eventi ad Avenza e Bagni di Lucca domani tocca a Monzone, poi Massa e così via in una ricca carrellata di diversificati appuntamenti.

Una realtà, quella di Gioca mistero, nata nel 2010 a Camaiore, fondendo più anime - come ha spiegato Andrea Mosti, presidente dell’associazione - Inizialmente erano in 6, adesso hanno raggiunto quota 26 persone coinvolte e impegnate a seconda di necessità e disponibilità. La maggior parte è massese, ma ci sono iscritti di Carrara e della Versilia (Viareggio, Camaiore, Forte dei Marmi) e un ragazzo di Capannori. Insomma, una bella rete. “Gioca mistero” vuole diffondere la cultura e la letteratura gialla. La madrina è… speciale. L’ispiratrice... ufficiale è infatti Agatha Christie, un suo ritratto è appeso in bella mostra nella nuova sede. Che è nel palazzo dell’ex Splendor.

Oggi l’appuntamento è alle 20.30 a La Fornace 3.0 di Monzone con “Una donna in fuga“ (cena con delitto); il 16 febbraio in centro storico di Massa la passeggiata con delitto intitolata “Guanti neri“; il 21 febbraio “Bacio di morte“ al Mara Mao di Coreglia Antelminelli (cena con delitto); il 7 marzo “Sulla pista del diamante bianco“ al Café Bijoux di Avenza (apericena con delitto); il 10 maggio “Il manoscritto perduto“ al Museo Gigi Guadagnucci di Massa (passeggiata con delitto); il 16 maggio una cena con delitto al Circolo dei forestieri a Bagni di Lucca; il 24 maggio l’evento “Il manoscritto perduto“ al Museo Gigi Guadagnucci di Massa (passeggiata con delitto). Spazio anche al teatro classico. "Continuiamo con il format delle “passeggiate con delitto“ – spiega Andrea Mosti – Il 16 febbraio ne abbiamo una a Massa centro e poi ancora a maggio, il 10 e il 24, ne faremo due al museo Guadagnucci. Cene e apericene con delitto saranno tra Avenza, Monzone e Bagni di Lucca. Abbiamo anche inserito i nostri eventi a teatro, la nostra tournée di aprile sarà incentrata su un testo di Wilkie Collins: “La donna in bianco“".

Gli appuntamento con il teatro sono: il 15 marzo allo spaccio culturale Officine Tok di Monzone con “Il té delle cinque“; il 5 aprile al teatro Accademico di Bagni di Lucca, 9 aprile al teatro Scuderie Granducali di Seravezza, il 13 aprile al teatro La Rosa di Pontremoli andrà invece in scena “La donna in bianco“.

La vendita dei biglietti a teatro e la prenotazione di tutti gli altri eventi si può fare sul sito www.giocamistero.com/eventi; info per tutti gli spettacoli o tramite la mail [email protected] oppure chiamando il numero 349.5549536.

Irene Carlotta Cicora