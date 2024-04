Teatro L’universo femminile oltre gli stereotipi

Stasera alle 21, con la replica dello spettacolo ‘Le solite stronze’, di e con Carlotta Vagnoli, si chiude la stagione teatrale di prosa del Teatro degli Animosi di Carrara. In questo monologo inedito, prodotto da Mismaonda, e con la drammaturgia sonora di Francesco Medda Arrogalla, Carlotta Vagnoli ha registrato il tutto esaurito in numerosi teatri. Un punto di vista scomodo e pungente, quello di Carlotta Vignali, da cui parte una riflessione a tutto campo sul ruolo della donna nella società attuale in un monologo teatrale inedito e frizzante capace di mettere in luce i numerosi stereotipi che ruotano attorno all’universo femminile.

Carlotta Vagnoli sintetizza il suo punto di vista sul ruolo delle donne nella società attuale mettendo in luce il fattore di come chi non corrisponde allo stereotipo della brava donna, dell’"angelo del focolare", sia tacciata di essere una stronza. In un mondo fatto a misura d’uomo, anche essere una stronza diventa una questione di sopravvivenza. E in questo spettacolo la Vagnoli, accompagnata dalla drammaturgia sonora di Francesco Medda Arrogalla, demolisce e rovescia i luoghi comuni legati alla figura femminile, incalzando il pubblico con le sue provocazioni, smascherando le ipocrisie insite nella nostra cultura. Uno spettacolo che non lascia indifferenti, da non perdere.

Carlotta Vagnoli è una scrittrice, autrice e speaker radiofonica fiorentina. Ha iniziato a scrivere come sex columnist per "GQ" e "Playboy" e tramite i suoi canali social contribuisce, insieme a molte altre voci, a sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

Dal 2017 tiene lezioni di formazione nelle scuole medie e superiori sulla stereotipizzazione di genere e sul tema del consenso. Ha pubblicato ‘Maledetta Sfortuna: vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere’, per Fabbri editore, seguito da ‘Poverine’, edito da Einaudi. Il suo ultimo libro è ‘Memoria delle mie puttane allegre’, pubblicato da Marsilio. Dal 2022 è speaker per Il mondo nuovo di Radio1 Rai e conduttrice del format ‘Basement Café’. Da fine 2023 collabora con Netflix per il lancio della serie ‘Adorazione’ tratto dal libro scritto da Alice Urciolo.

I biglietti sono in vendita al Teatro degli Animosi dalle 10 alle 12,30 e 18 alle 21. Questi i prezzi: platea e palchi centrali 22 euro (20 il ridotto), palchi laterali 16 euro (14 il ridotto), loggione 12 euro (11 ridotto). I biglietti si possono acquistare a prezzo intero anche su Vivaticket. Per informazioni chiamare l’ufficio cultura telefono 0585 641419, oppure il Teatro in piazza De André a Carrara (0585 641317). Come detto si tratta dell’ultimo degli spettacoli promosso da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, un cartellone che ha suscitato un discreto successo di pubblico e il plauso della critica.