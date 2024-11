Teatro Guglielmi Una stagione da ‘sold out’

Il teatro apre alle future generazioni e alza il sipario sulla realta per trasmettere mutamenti e linguaggi del tempo che viviamo. Lo fa con due rassegne nella consapevolezza che oggi la creazione artistica ha un ruolo sempre più centrale nella ricostruzione di un immaginario collettivo. “Tutt’insiemea teatro“ e “Contemporaneamente a Massa” sono le rassegne inserite nella nuova stagione del Teatro Guglielmi di Massa, organizzata dall’amministrazione comunale di Massa, in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e la direzione artistica di Cinzia Bertilorenzi. Si aprirà mercoledì 20 novembre la campagna abbonamenti per entrambe.

"Anche quest’anno offriamo al pubblico del nostro teatro cittadino ‘Gugliemi’ due importanti rassegne teatrali, appuntamenti che, forti del successo di pubblico dello scorso anno, hanno l’obiettivo di crescere sempre di più ed accogliere un pubblico ampio – spiega l’assessore alla cultura Monica Bertoneri – Tutt’insieme a teatro è un’iniziativa che si rivolge ai più piccoli permettendo loro di conoscere, attraverso titoli consoni alla loro età, il mondo del teatro e viverlo assieme alla propria famiglia. Un progetto di teatro educativo che attraverso l’intrattenimento sollecita i più piccoli ad essere protagonisti del proprio crescere e condividere con gli altri le emozioni della scoperta. I quattro appuntamenti di Contemporaneamente a Massa, invece, sono un contenitore di teatro moderno e riflessivo e offrono spunti di riflessione sulle tematiche attuali. Come amministrazione puntiamo molto nell’offerta culturale del Teatro e i dati ci danno ragione: oltre 2.200 formule di abbonamenti vendute in meno di due settimane, un’apertura di stagione sold out e, ad oggi, 3.000 biglietti acquistati per la stagione di prosa: un successo che continua sul solco di quello della stagione estiva dove gli eventi, tutti gratuiti, hanno riscosso un continuo “tutto esaurito”".

La rassegna dedicata alla famiglia “Tutt’insieme a Teatro” si aprirà il 29 dicembre e si propone di stimolare la fantasia, far conoscere storie e personaggi, rafforzare i rapporti tra i giovani spettatori e il teatro. Per questo i materiali sono stati realizzati con i disegni di Maisie Lux Mendoza (categoria Juniores) e Lorenzo Di Maria (categoria Senior), vincitrici della quinta edizione concorso “Il Teatro che vorrei – 2024”. Quattro domeniche pomeriggio, una al mese, per scoprire o riscoprire il fascino del teatro dal vivo. L’aperturA è affidata allo spettacolo “Ouverture des saponettes”.

Si apre invece a gennaio la rassegna “Contemporaneamente a Massa”: si alterneranno sul palcoscenico del Guglielmi e del Teatro dei Servi, quattro titoli che si inseriscono nel solco della riflessione teatrale sulla contemporaneità, esplorando temi e linguaggi che interrogano il presente con uno sguardo critico e umano. Martedì 28 gennaio, al Teatro Guglielmi, si comincerà da “Un autunno d’agosto, tratto dal libro di Agnese Pini (giornalista e scrittrice, direttrice dei quotidiani del gruppo Monrif), che affronta il trauma delle stragi nazifasciste dimenticate. Poi “Il tango delle Capinere” di Emma Dante, drammaturga e attrice siciliana, tra le voci più innovative del teatro italiano contemporaneo; quindi “Giulietta e Romeo” nella rilettura di Roberto Latini al Teatro dei Servi, per chiudere ancora al Teatro dei Servi con “Vorrei una voce” di Tindaro Granata.