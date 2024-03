Teatro, convegni e musica. Una rete per i disabili

Creare una progettazione duratura nel tempo pensata per le persone con disabilità. Questo l’obiettivo della consulta del Comune, intervenuta con la presidente Antonella Petrocchi nella commissione Sociale presieduta da Guido Bianchini per fare un punto della situazione sulle tante idee e iniziative pensate per idisabili. Eventi che non dovranno essere solo la ‘giornata tipo’ da relegare in calendario, come spiegato dalla presidente Petrocchi, ma iniziative in grado di creare un percorso nel medio e lungo termine che possa far parlare del tema della disabilità a 360 gradi, dai bambini agli adulti. Un linguaggio universale che può passare attraverso iniziative di ampio respiro da organizzare in città.

"Ringrazio l’amministrazione e l’assessore al sociale Roberta Crudeli – ha introdotto Petrocchi – per l’attenzione che dedicano alla consulta disabili. I temi di approfondimento sono molti e anche grazie ad alcune iniziative, penso si possa iniziare un percorso costruttivo". Si partirà l’11 aprile con un concorso aperto alle scuole, in cui gli alunni potranno presentare un loro progetto inclusivo, come una coreografia oppure canzoni fatte con la lingua dei segni. Sempre ad aprile partirà anche un corso di musica e teatro con la compagnia teatrale di Matteo Ciucci e il supporto sonoro di Alessio Mosti, pensato per sviluppare la sensorialità e la conoscenza del corpo. Previsto poi un evento collaterale al prossimo Con-Vivere in cui sarà ripreso proprio il tema di quest’anno del cambiamento, ma visto in chiave disabilità. In programma a ottobre anche un convegno sulla sessualità nel mondo delle persone disabili, con il coinvolgimento di relatori specifici in grado di usare un approccio e una terminologia corretta sul tema. "Come consulta abbiamo a disposizione anche due carrozzine, che possiamo dare in comodato gratuito – ha aggiunto Petrocchi - e sempre a proposito di supporti, tra gli obiettivi abbiamo anche l’acquisto di una nuova sedia job". Tra le sollecitazioni arrivate durante la commissione, il consigliere Massimiliano Manuel ha chiesto aggiornamenti sulla sua mozione votata per la creazione di un parco inclusivo in via Muttini. Della maggioranza, Nicola Marchetti ha chiesto la verifica con la Regione dello stato del progetto di Vita indipendente.