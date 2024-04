"Bellissimo posto, ma strade colabrodo". Questo in sintesi, il pensiero di Giancarlo Brazzo, appassionato di ciclismo, residente a Pavia. "Ho visitato Massa – racconta –, faccio i complimenti per la bellezza della stupenda piazza Aranci, avete veramente un comprensorio bellissimo che io venendo da Pavia apprezzo molto, data la vicinanza fra i monti ed il mare. Ho seguito il Gran premio Liberazione e da appassionato di ciclismo volevo fare i complimenti agli organizzatori perché il circuito è veramente interessante soprattutto con le salite che con pendenze importanti rendono la gara entusiasmante. Quel circuito potrebbe essere palcoscenico di competizioni maggiori comprenso il giro d’Italia, credetemi. Purtroppo le prime cose che guardano le commissioni giudicatrici sono le condizioni delle strade ed io mi domando come sia possibile avere così scarsa manutenzione, nel tratto interessato dal GP era palese lo stato di pericolosità del manto stradale nella discesa verso Massa nella “via dei Colli”. Per non parlare della vegetazione: mi permetto di dire che anche certi proprietari di abitazioni e terreni dovrebbero pulire di più. Insomma fare potare un pò di erba non credo sia un’impresa impossibile. Questa appello lo rivolgo ai cittadini che abitano lungo queste strade a tenere meglio i propri bellissimi uliveti. Noi a Pavia abbiamo più volte ospitato la partenza della Milano Sanremo ma credetemi voi non avete nulla di meno".