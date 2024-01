"Tasse alle stelle, promesse disattese"

Irpef alle stelle a Licciana Nardi accusa il consigliere Francesco Micheli. "Ben 4 anni fa, l’attuale amministrazione, decise d’alzare le imposte – ricorda – promettendo di ribassarle nel momento in cui il bilancio fosse stato sanato. una dichiarazione che si è rivelata purtroppo una chimera con l’Irpef pure attualmente ai massimi livelli". Il rappresentante dell’opposizione punta l’indice sul primo cittadino: "o non ci si può fidare delle sue promesse, oppure nonostante la costante autocelebrazione dei risultati in realtà non ci sono e il bilancio è costantemente in rosso". Micheli sottolinea che "veniamo da un periodo in cui tutti i Comuni hanno beneficiato di ingenti risorse da parte sia della Regione che dal Governo e nonostante questo, risultati non se ne sono visti". E spulciando il bilancio, fa notare che ogni anno il Comune l’Ente, spende 20mila euro solo di telefono. E intati incassa quasi 300mila euro di tasse, a cui vanno aggiunte Tari, Imu e le multe dell’autovelox.

Roberto Oligeri