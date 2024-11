Tara editoria, percorso con le primarie. Materiale didattico alla ’Battistini’

Materiale didattico in dono alla scuola primaria Battistini di Mirteto dalla casa editrice Tara, con il ringraziamento per la collaborazione nella pubblicazione del libro ’Colonia Mirtilla-La torta di riso tra leggenda e tradizione’di Angela Maria Fruzzetti. Gli alunni hanno illustrato la favola e prodotto un centinaio di disegni poi esposti a scuola. Ad alunni e docenti un kit composto da materiale didattico utile per le attività scolastiche, soprattutto per la sezione artistica. Tara editoria, con il progetto della collana ’Favolando’, ha avviato un percorso con le scuole proponendo favole per essere illustrate dagli alunni. Il primo lavoro è stato ’Martin l’altro anatroccolo’ (Giovane Holden 2020) con la scuola Garosi di Forno sulla pace e sulla memoria con piante da frutto dedicate ai caduti dell’eccidio nazifascista del 13 giugno 1944; poi ’La fiaba del monte Tambura’ con la scuola Figlie di Maria Missionarie (oggi Giacinto Bianchi) sulla via Vandelli; ’Ciao mi chiamo Bessy’ (ispirata alla vita di Liliana Segre) ha coinvolto la Mazzini di Bedizzano. Docenti e alunni della scuola Battistini hanno ringraziato Daniele Tarantino e Angela Maria Fruzzetti. "E’ importante coinvolgere le scuole in progetti culturali – sottolinea la casa editrice – che non si limitano all’illustrazione di libri ma ad avviare percorsi di sensibilizzazione su tematiche storiche, sociali e tradizioni del territorio. Gli alunni diventano protagonisti nella realizzazione di un libro: un messaggio essenziale per promuovere l’amore per la lettura".