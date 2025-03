Tante voci contrarie. Scontro evitabile

Tra le tante ’battaglie’ andate in scena a Massa sulle scelte della giunta, soprattutto in materia di lavori pubblici, il caso della variante Sogegross fa segnare un punto a favore dei... contrari. E’ la prima volta. Fin qui le scelte di Persiani (piazza Stazione, Ugo Pisa, Rinchiostra, Casa di comunità, variante Aurelia, nuova questura, per dire le più contestate) hanno incontrato resistenza, anche forte, ma sono sempre andate avanti. Stavolta è intervenuta la Conferenza paritetica interistituzionale, a cui si era rivolta la Confartigianato, a dare lo stop. Più che la politica è stata una categoria economica a mettere il bastone fra le ruote. Intendiamoci, con la Confartiginato erano d’accordo le forze di opposizione, gli industriali, i sindacati, la Provincia e parte del commercio. Tanti. Uno scontro evitabile.

Luca Cecconi