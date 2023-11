Tango, cortei e manifestazioni . Tutte le iniziative in programma

Proseguono le iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Stamani alle 9 alla scuola media Leopardi di Avenza sarà scoperta la grande scarpa rossa realizzata dagli studenti, mentre alle 17,30 all’Autorità portuale di Marina di Carrara, l’Associazione socialista liberale presenta ‘Mai più indifferenti’, un incontro con la giornalista di ‘Giustizia’ Rossella Pera. Alle 9,30 al Garibaldi di via Verdi a Carrara, sarà proiettato per gli studenti delle classi quarte e quinte delle superiori il film di Paola Cortellesi ‘C’è ancora domani’. La proiezione è gratuita ed è organizzata dal Comune in collaborazione con il centro antiviolenza ‘Donna chiama donna’. Al termine della proiezione, a cui è stata invitata anche la consulta delle Politiche giovanili, seguirà un dibattito a cui parteciperanno la sindaca Serena Arrighi, la vice sindaca Roberta Crudeli e Francesca Menconi del centro antiviolenza. Oggi nelle sedi della Pubblica assistenza e delle Pro loco di Carrara saranno esposti dei drappi rossi. Le iniziative di domani prevedono in mattinata il corteo in centro città della Cgil, e nel pomeriggio in galleria d’Azeglio a Carrara la performance (dalle 16 alle 19) ‘Milonga, scarpette rosse. Il tango contro la violenza sulle donne’, mentre per domenica alle 10 da Marina di Carrara partirà la quinta passeggiata di ‘Io ci sono’ della Pro loco. Lunedì i protagonisti della Giornata contro la violenza saranno gli studenti del liceo artistico Gentileschi, che dalle 14 alle 16 alla Fondazione Giorgio Conti metteranno in scena il flash mob ‘Scarpe Rosse in Braille, mentre alle 16 alla Camera del lavoro di Carrara, ci sarà la proiezione del film ‘La scuola cattolica’ del regista Stefano Mordini ispirato al massacro del Circeo. A guidare le riflessioni sul tema ci saranno Patrizia Bernieri, segretaria provinciale Spi Cgil Massa Carrara e Alessandra Nardini, assessora della Regione Toscana con delega alle Pari opportunità. Venerdì primo dicembre dalle 17 alle 19 a Villa Schiff a Montignoso ‘Irena: 100 anni di dolore’, e lunedì 4 dicembre ‘Si può fare’, il centro antiviolenza e il progetto uomini responsabili incontreranno i dipendenti di Ambiente Spa.