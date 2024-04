"Taliercio, area adatta per lo studio". I genitori difendono la nuova scuola

Dopo le critiche mosse dall’opposizione sui moduli al Campo dei Pini dove sono stati spostati gli studenti della Taliercio in attesa che la loro scuola venga rifatta, i rappresentanti del consiglio di istituto dei genitori dicono "stop a polemiche inutili e a strumentalizzazioni politiche". "È inaccettabile sentir accostare parole come ghetto o disastro a un luogo dove noi, e non i vari politicanti di turno, mandiamo i nostri figli – scrivono i genitori –. Il nuovo plesso non è un cantiere aperto, ma un luogo sicuro e pienamente attrezzato. I laboratori ci sono e saranno operativi già dai prossimi giorni. Per quanto riguarda la sicurezza stradale è ovvio che ieri mattina la curiosità abbia richiamato una folla più disordinata del normale e c’è anche da sottolineare come alcuni genitori, ignorando le disposizioni della circolare della dirigente che raccomandava di non parcheggiare davanti alla scuola, abbiano creato un certo ingorgo, ma era pur sempre il primo giorno e confidiamo nel buon senso di tutti".

A firmare la lettera in difesa della Taliercio sono stati i rappresentanti del consiglio d’istituto Tania Frulletti, Marco Costa, Francesca Laudanna, Valentina Grassi, Federica Manfrone, Francesca Aliboni, Sara Tonelli e Caterina Corradi. "Il fatto che gli alunni non possano entrare nell’area interna della scuola prima dell’inizio delle lezioni è una norma giuridica che riguarda tutti gli edifici scolastici – proseguono i genitori –. Siamo contenti di avere una sistemazione adeguata e ben attrezzata che ci traghetti verso il nuovo plesso. Siamo sinceramente stanchi che le vicende di Taliercio siano strumentalizzate per i giochini politici di qualcuno – concludono –. Noi alla Taliercio mandiamo i nostri figli perché crediamo nell’offerta e nella dedizione che il personale ha mostrato anche in questa situazione, e se qualcuno tra i genitori ha qualche criticità può rivolgersi ai rappresentanti d’istituto che provvederanno a riportare l’istanza senza sollevare inutili polveroni facilmente cavalcabili da chi ha solo voglia di far polemica e di certo non ha a cuore né i ragazzi né l’istituzione scolastica e chi ci lavora".

Su richiesta della dirigente e per garantire la massima sicurezza agli alunni, è stato deciso di istituire il senso unico in via Prampolini in direzione monti mare da viale da Verrazzano a via Garibaldi. Nei primi 50 metri di viale da Verrazzano sarà mantenuto il doppio senso per consentire ai mezzi del porto di entrare nei due varchi a loro destinati.