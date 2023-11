Svastiche sui bidoni dell’Asmiu: "Condanna netta da tutta la città"

E proprio dalla sua pagina Facebook, lo stesso sindaco non ha fatto mancare la sua condanna per il gesto compiuto da questi ignoti, ricordando come l’antisemitismo non faccia parte della città di Massa. "Gesti vili come questi, che richiamano alla parte più buia della storia mondiale – ha commentato il sindaco – meritano una condanna ferma e netta da parte di tutta la città. Abbiamo attivato Asmiu affinché rimuova queste scritte vergognose che inneggiano al nazismo e all’antisemitismo, che mai avranno spazio a Massa".

Dal Comune fanno sapere che i simboli e la scritta sono stati rimossi poco dopo la scoperta. Su questo episodio non si sono fatti attendere nemmeno i tanti commenti dei cittadini su Facebook, indignati per l’accaduto e con la curiosità di sapere se ci siano in zona telecamere per risalire agli autori del gesto. L’episodio avvenuto ieri in via Donne Partigiane (nella foto) segue a distanza di pochi mesi una situazione simile avvenuta ad agosto al Muraglione, lungo la Linea Gotica. Anche in quel caso, tra le varie scritte razziste e omofobe, apparve pure una svastica.