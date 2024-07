’Super-Machine’ di scena alle Terme di San Carlo

Torna #BibliotecaFuoriPorta, la rassegna estiva promossa dall’assessorato alla cultura del comune di Massa, diretto da Monica Bertoneri, e organizzata dalla biblioteca civica Stefano Giampaoli in collaborazione con i volontari Laav e le librerie cittadine. Il nuovo appuntamento è per stasera, alle ore 21.15, al Teatro delle Terme di San Carlo. Va in scena infatti ’Super-Machine’, atto unico di Francesco Halupca (nella foto), con lo stesso Francesco Halupca, Maria Trenta, Alice Fazzi e Sara Mari. Presenta Gennaro Di Leo.

Francesco Halupca, triestino, 26 anni, allievo della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino, alla recitazione affianca la pratica della scrittura drammaturgica. Con ’Super-Machine’ si è aggiudicato il secondo posto al Premio InediTO Colline di Torino 2023. Una storia divertente e amara, ispirata alla vicenda reale di Jimmy Bynoe, un ingegnere americano che sosteneva di aver costruito una macchina del tempo. ’Super-Machine’ indaga la vita, fatta di scelte, piccoli drammi e piccole gioie, mentre il tempo viene smontato, dilatato, mandato avanti e indietro.