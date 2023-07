Super incarico in sanità Baratta guiderà il Sitra A capo di 450 infermieri tra la provincia e Pisa

La dottoressa Stefania Baratta è alla guida del Sitra, il servizio infermieristico e tecnico e riabilitativo della Fondazione Monasterio: l’anima dell’ospedale del Cuore di Massa e dell’ospedale San Cataldo Cnr di Pisa, che assicura il coordinamento di tutte le professioni sanitarie, con oltre 450 unità di personale. La dottoressa Baratta si è laureata in scienze infermieristiche all’università di Pisa, ha conseguito un master in ‘Funzione specialistiche e gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie’, e uno in ‘Epidemiologia e prevenzione del rischio infettivo correlato alle pratiche assistenziali’. Baratta è entrata in servizio all’ospedale del Cuore nel 1989 dove per sei anni ha svolto la mansione di infermiera strumentista di sala e addetta alla sterilizzazione. È poi diventata coordinatrice della degenza pediatrica e si è specializzata nel controllo infezioni. Ha all’attivo numerose docenze sul tema del rischio infettivo e del suo contenimento.

"L’assistenza e la sicurezza del paziente migliorano grazie alla costante integrazione e al confronto tra professionisti, alimentando e solidificando il legame della cura con la ricerca – commenta Baratta –. I risultati ottenuti fino ad oggi si fondano su basi solide costruite da chi mi ha preceduto. E su quelle basi continueremo a pianificare il nostro futuro guardando sempre all’innovazione e alla condivisione. Perché è proprio condividendo che abbiamo raggiunto risultati importanti. Per questo, il mio ringraziamento va a tutti gli uomini e le donne di Monasterio. Di oggi e di ieri".

"Stefania Baratta – commenta il direttore generale di Fondazione Monasterio Marco Torre – è una risorsa preziosa per Monasterio, che rappresenta al contempo il passato e il futuro di questo ente. La sua capacità di leadership e di adesione alle strategie aziendali, la sua esperienza e competenza professionale sviluppata su più ambiti, la sua attitudine al miglioramento continuo che l’ha portata ad evolvere costantemente nel tempo, unitamente alle sue doti umane e personali, la rendono una delle persone fondamentali di Monasterio, con un ruolo di prim’ordine nella governance aziendale. Averla al nostro fianco ci rende orgogliosi e fiduciosi per il suo futuro e quello di Monasterio".