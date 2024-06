“Summer”, tutto pronto. L’aeroporto diventa stadio

Nuova viabilità, sistemazione delle recinzioni perimetrali, parcheggi e trasporti: è quasi tutto pronto per quello che dovrebbe essere l’evento più importante dell’estate apuana, il ‘105 Summer Festival’ in programma il 5 luglio all’aeroporto di Cinquale. Un evento a ingresso libero, fino al raggiungimento della massima capienza dell’area, e che promette di portare migliaia e migliaia di persone per uno spettacolo con alcuni dei nomi più famosi del panorama musicale italiano, soprattutto fra i giovani. A condurre saranno Mariasole Pollio e Dario Micolani di Radio 105. Dopo il successo ottenuto a Baia Domizia, Venezia, Genova, il tour estivo di Radio 105 si conclude a Massa.

Gli artisti che a oggi dovrebbero salire sul palco sono Aiello, Ali Dollas, Arisa, Benji & Fede, Berna, Cioffi, Enula, Fabio Rovazzi, Francesco Gabbani, Il Pagante, Kaput, La Rappresentante Di Lista, Leo Gassmann, Lil Jolie, Ludwig, Maninni, Michele Bravi, Mida, Noemi, Paola & Chiara, Rocco Hunt, Sarah, Sina, The Kolors, The Ramona Flowers ma non si escludono sorprese ad inizio serata. In apertura dello spettacolo, un dj-set firmato Radio 105. L’animazione comincerà alle 19.30, il concerto alle 20.30 e sarà trasmesso in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e vivrà live sui social di Radio 105. Tantissime persone che richiedono un’organizzazione speciale per la giornata ed è meglio sin da ora conoscere tutte le regole. I cancelli apriranno già dalle 15.

Il Comune di Massa in collaborazione con Parkforfun ha individuato delle aree destinate a parcheggio. Park Jare al Mercato ortofrutticolo di via delle Jare: 8 euro per automobile, 5 per motociclo. Questo parcheggio è collegato al luogo dell’evento con servizio navetta, costo del servizio 5 euro per una singola tratta, 7 per andata e ritorno. Poi c’è il Park Verdi di via Verdi: costo 10 euro ad automobile, 5 per motocicli e da qui l’area concerto si raggiunge a piedi. Parcheggi e navette sono prenotabili sul sito di Parkforfun.

Il servizio navetta è attivo dalle 13 alle 2.30 ed è rivolto a chi utilizza il Park Jare. Per le persone disabili, l’accesso è garantito previa prenotazione via e-mail a [email protected], indicando nome e cognome della persona portatrice di disabilità, certificato di invalidità o documento equivalente. All’esterno dell’area evento saranno allestiti poi due punti ristoro e ci saranno anche i food truck.