Sul palco con Elodie

Grande soddisfazione professionale per la carrarese Federica Campoli. La ballerina e insegnante della scuola di danza 2h Project di Carrara è stata scelta per aprire il concerto di Elodie, che si terrà a Firenze al Nelson Mandela Forum il prossimo 5 dicembre. Per l’occasione, Federica Campoli, cresciuta nella scuola di danza cittadina, si esibirà sul palco insieme ad un’altra ballerina nelle scene di apertura del concerto. Per Federica prosegue una carriera artistica fatta di partnership e collaborazioni di prestigio, come ad esempio la partecipazione nel corpo di ballo di una concorrente in una puntata di ‘Tu si que vales’ su Canale 5. "E’ per noi motivo di orgoglio vedere la crescita di una grande ballerina – commentano dalla scuola 2h Project – e tutto lo staff augura a Federica Campoli un grande in bocca al lupo e gli auguri di una brilante carriera".