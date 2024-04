"Successo e talento alla finale del concorso artistico provinciale ’Io Creo Drawing 2024’ a Massa Carrara"

Si è tenuta la prova finale della XIII edizione del concorso artistico provinciale ’Io Creo Drawing 2024’. Il concorso ha previsto, come di consueto, la partecipazione di tutte le scuole della provincia di Massa-Carrara e non solo: a prendere parte all’iniziativa artistica infatti sono state anche scuole di Comuni vicini, come Forte dei Marmi, Seravezza e Ortonovo. Inoltre, sulla scia di quanto accaduto nel corso della scorsa edizione, all’appello dei partecipanti non mancava la scuola di Reggio Calabria, una novità molto importante per lo spirito stesso del concorso che mira a far scoprire o riscoprire ai ragazzi delle scuole medie la grande passione per l’espressione artistica attraverso il disegno e la bellezza dei luoghi della nostra provincia e da ultimo, ma non meno importante, il rapportarsi con coetanei provenienti da scuole e realtà diverse.

La finale, una prova estemporanea di disegno, si è svolta nel magnifico scenario offerto dal Parco della Padula, all’interno dell’infopoint del Museo Carmi Michelangelo, allestito appositamente per ospitare l’evento. La buona riuscita di questa giornata si deve anche alla collaborazione preziosa dell’assessorato alla cultura del Comune di Carrara che, oltre ad aver provveduto agli spazi necessari per tutte le fasi dell’evento, dalla prova alla cerimonia finale, all’interno della sala consiliare del municipio, ha anche concesso l’ingresso gratuito al Museo Carmi e al Mudac di tutti gli accompagnatori dei ragazzi e i rispettivi insegnanti. Al termine della prova, l’assessore alla cultura, Gea Dazzi, ha accolto i partecipanti e ringraziamento gli organizzatori.

Il concorso, come ogni anno, ha previsto l’assegnazione di sei premi: il primo classificato e vincitore del concorso è stata Alice Mei, della scuola Taliercio di Marina di Carrara; al secondo posto è arrivato Francesco Dallari, della Malaspina di Massa; il terzo classificato è stato invece Pietro Bertelloni, della Don Milani di Marina di Massa. Il premio speciale dedicato alla memoria di Francesco Mancusi è andato a Francesca Quadrelli, della Bertagnini di Massa. Il premio fair play, assegnato dai partecipanti al concorso tramite votazione, è stato assegnato a Francesca Valentini della Paolo Ferrari di Marina di Massa. Infine, il premio web/social, quest’anno dedicato al compianto amico, compagno di scuola e socio fondatore dell’associazione, scomparso recentemente, Alessandro Mosti, ’Indian’. A consegnare quest’ultimo premio a Viola Mattellini, della scuola Alighieri di Aulla, sono stati i figli di Alessandro, Manuel ed Elisa Mosti.

Oltre ai premi di carattere esclusivamente artistico assegnati dall’Isa, il Comune di Carrara ha omaggiato ogni partecipante di un bellissimo libro dedicato alla storia della città e dei suoi cittadini.Gli organizzatori intendono ringraziare anche tutti i membri della giuria per il loro prezioso lavoro: Mafalda Pegollo, Mariella Menichini, Marzia Martelli, Enzo Bogazzi e Graziano Guiso. Quest’ultimo ha voluto consegnare un premio extra a Nicolò Barbato, della scuola Giorgini di Montignoso, per aver ricordato nel suo disegno il personaggio di Pinocchio. Nella cala consiliare, gremita in ogni ordine di posto, erano presenti anche i rappresentanti di altre associazioni amiche del concorso, come la Pubblica assistenza di Carrara e la Ekoclub International di Carrara. Tutto si è svolto in un clima di festa e soddisfazione, sia da parte degli organizzatori che da parte di tutti i partecipanti con le loro famiglie. I disegni dei finalisti verranno incorniciati ed esposti in una mostra, in via di definizione, che sarà allestita a breve.