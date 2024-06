Successo del memorial dedicato a Gabriel Alibeaj

Emozione al Lunezia dove si è chiuso il primo Memorial dedicato a Gabriel Alibeaj, la giovane promessa della Pontremolese scomparsa tragicamente il settembre scorso, lasciando un vuoto incolmabile. La macchina organizzativa del sodalizio della società di Piazza Caduti di Superga ha invitato, ricevendone l’adesione le squadre Juniores di Villafranchese e Serricciolo per il primo triangolare in ricordo di "Gabry".

Il padre Altin, visibilmente commosso, ha ricevuto un mazzo di fiori bianchi dai ragazzi della Pontremolese ed ha dato il calcio d’inizio di una manifestazione che sicuramente troverà nelle prossime stagioni sempre lo spazio che merita. "Avresti dovuto darlo tu il calcio d’inizio", ha poi commentato Alibeaj sui social commosso. Nella prima gara Serricciolo che batte la Villafranchese per 2-1 con reti di Gilli e Di Negro, con Mattei per i gialloneri. Le vespe Villafranchesi devono cedere anche nella seconda gara contro i padroni di casa della Pontremolese sempre per 2-1, con Maccione che dimezza lo svantaggio dopo i gol di Ghiselli e Santoni. Quindi sfida decisiva fra Pontremolese e Serricciolo, con la squadra gialloblù diretta dall’ex numero tre del Modena, Spezia e Pontremolese Nicola Bambini che si porta sul 2-0 con Cirivello e Spediacci, ma la reazione dei ragazzi di Giovannoni e Ferrara è ordinata ma veemente e sorprendendo un po’ tutti si portano sul 2-2 grazie alle marcature di Bui e Di Santo. Rigori decisivi e vittoria degli azzurri per 3-2. Alla fine, premiazioni, con il giovane Zuccarelli (Villafranchese) premiato come miglior portiere e Barbasini (Serricciolo), come miglior giocatore.

Ebal.