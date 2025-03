Successo del concerto ’Musica per la scienza’ a favore della Fondazione Caleo

"Un’emozione intensa, di quelle che restano dentro". Così il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, ha commentato il concerto ’Musica per la Scienza’ che si è tenuto all’auditorium della chiesa di San Giuseppe, in via Pisa a Marina di Massa. Un concerto per due pianoforti a quattro, sei e otto mani con Sabrina Dente, Annamaria Garibaldi, Massimo Somenzi e Pietro Giorgini. Sono state eseguite magistralmente musiche di Grieg, Rachmaninoff, Tarenghi, Gershwin e Rosenblatt. Ma non è stato solo un concerto, un incontro tra musica, ricerca e solidarietà. Le note hanno riempito l’auditorium della chiesa creando un’atmosfera magica, capace di toccare il cuore di tutti i presenti. "Ma ciò che ha reso questa serata davvero speciale – dice ancora Lorenzetti – è stato il suo significato: ogni accordo suonato, ogni applauso ricevuto aveva uno scopo più grande". Il ricavato dell’evento, infatti, andrà alla Fondazione Matteo Caleo, che con il suo impegno sostiene la ricerca neuroscientifica e dà opportunità ai giovani studiosi. "Una causa che merita tutto il nostro supporto, perché la scienza è conoscenza, speranza, futuro. Grazie a chi ha reso possibile questa iniziativa, ai maestri che hanno donato la loro musica e a tutti coloro che hanno partecipato". Presente anche il sindaco di Massa Francesco Persiani che ha sottoscrito le parole del ’collega’.