Studenti... ’Liberi di scrivere’. Tutti i vincitori del concorso riservato a medie e superiori

Si è tenuta ieri la cerimonia di premiazione del concorso “Liberi di scrivere” giunto alla terza edizione. Si tratta di un concorso letterario scolastico, a tema libero, rivolto alle scuole medie e superiori di Massa, comprese le classi attive all’interno della Casa di reclusione di Massa (novità di quest’anno la loro partecipazione con 4 racconti). Il premio è diviso in 3 categorie: Juniores (medie, che hanno presentato il maggior numero di elaborati), Minores (biennio superiori) e Maiores (triennio superiori). Per ciascuna categoria sono stati selezionati 5 racconti finalisti meritevoli di pubblicazione nel volume edito per i tipi della casa editrice locale Industria e letteratura. Il concorso, ideato dal docente del classico Rossi, Gennaro Di Leo (curatore del volume antologico), è stato accolto molto positivamente dall’amministrazione comunale che ha deciso di patrocinarlo, come del resto l’Ufficio scolastico (rappresentato dal professor Vincenzo Genovese), e dalla Biblioteca civica Giampaoli che, fin dalla prima edizione, ne ha curato gli aspetti scientifici e organizzativi. i primi 3 classificati di ciascuna categoria saranno premiati con la partecipazione ad un corso di scrittura creativa della scuola Belleville di Milano, organizzato presso la Biblioteca civica in autunno. In questo modo, come l’anno scorso, si è voluto regalare un’esperienza ai vincitori per poter accrescere le proprie capacità di scrittura. I primi 2 classificati di ciascuna categoria riceveranno anche una targa di partecipazione. Infine i primi classificati di ciascuna categoria riceveranno un oggetto artistico realizzato dagli studenti del Liceo artistico sotto la guida del professor Paolo Della Pina, in particolare gli allievi di 3.A Arti figurative Jasmine Lazzeretti, Natalia Borriello, Jordan Torre.

Per la categoria Juniores ha vinto Laura Panighini Francesconi, della II C della media Malaspina, con ‘Il potere dei sogni’. Al, secondo posto Sara Morigoni e Sara Ferrari della II C della Malaspina con ‘Linda’. Al terzo Caterina Del Sarto (I A della Don Milani) con ‘L’ultimo sogno da realizzare’, quarta Ginevra Cirillo (I C Don Milani) con ‘Nel cuore della foresta’ e quinto Tommaso Santarelli (I A Don Milani) con ‘Joaquim, il ragazzo tra le onde’.

Fra i Minores, successo di Gemma Bianchi della IV ginnasio A del liceo Rossi, con ‘Gesto d’amore’. Seconda Sofia Sara Polacci (IV ginnasio B del liceo Rossi) con ‘Crisantemi’. Terzo posto per Joseph De Martino (IV ginnasio B del liceo Rossi) ‘Il culto dei morti nel mito, nella letteratura, nell’antropologia e nel mio vissuto’, al quarto Matilde Santarelli (I D liceo scientifico Fermi) con ‘E poi ci siamo noi’ e al quinto Maria Fiore Nardini (IV ginnasio B del liceo Rossi) con ‘Ricordi’.

Infine, nella categoria Maiores, primo posto per Ada Romani (III B del liceo Rossi) con ‘Venus’. Seconda Arianna Fortini (IV E dello scientifico Fermi) con ‘Le parole non dette’, terzo Gianmarco Acerbi (III C dello scientifico Fermi) con ‘Storia di due neri’, quarto Daniel Giovannetti ( 3 CL del liceo linguistico Pascoli) con ‘Frammenti di ere’ e quinta Sara Galletti (III M del liceo musicale Palma) con ‘Again’. Il premio speciale della critica, trasversale a tutte le categorie, è andato ad Ada Romani con ‘Venus’.

Durante la cerimonia sono intervenuti l’assessora Monica Bertoneri, il professor Di Leo, la direttrice della biblioteca Susanna Dal Porto e la presidente della commissione cultura Valeria della Pina che insieme all’editore Gabriel Del Sarto fanno parte del comitato scientifico del concorso.

I quindici giovani autori dei racconti selezionati sono stati invitati a presentare il proprio racconto e la propria esperienza con la scrittura e la lettura all’interno dell’evento ‘Liberi di scrivere: intervista agli autori’ nell’ambito di ‘Lungomare da leggere’, che si terrà sabato 29 giugno, alle 20.30, in piazza Betti a Marina. Gli autori saranno intervistati da Giada Michelotti, studentessa dell’istituto Salvetti di Massa che per i primi due anni del concorso è risultata finalista.

La giuria del premio era composta dalla docente Alessandra Brenzini, dal poeta Massimo Dalle Luche, dal giornalista Alberto Sacchetti e dagli studenti Ginevra Vittore (per gli Iuniores, della Malaspina), Greta Albertini (per i Minores, del Classico Rossi) e Giada Lari (per i Maiores, del liceo Pascoli).