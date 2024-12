Studenti in visita alla Rubner Haus. Focus sulle costruzioni in legno: "Uno sguardo al mondo del lavoro"

Pacinotti-Belmesseri: un focus sulle costruzioni in legno ad alta efficienza energetica e antisismica. Gli studenti hanno visitato la sede di Rubner Haus di Bolzano, leader europea nella realizzazione di edifici prefabbricati in legno. Durante il tour all’interno dell’azienda hanno potuto approfondire le straordinarie potenzialità di un materiale antico come il legno, oggi protagonista nella costruzione di edifici ad alta efficienza energetica e con eccellenti prestazioni antisismiche.

Il sopralluogo ha incluso diverse attività formative: la visita all’area didattica situata all’interno della sede, un moderno edificio interamente in legno, l’esplorazione dello show room con materiali e prodotti utilizzati per completare gli edifici Rubner e l’accesso alle case mostra, situate nell’area aziendale. Gli studenti, inoltre, hanno osservato le linee di produzione, dove vengono assemblate le pareti e i reparti dedicati alla progettazione.

La giornata è stata arricchita da una presentazione dettagliata dell’azienda e della filiera produttiva delle case in legno, tenuta da Claudia Dei, ingegnere responsabile per l’Italia centrale di Rubner Haus. Questa visita rappresenta una tappa fondamentale nel percorso formativo degli studenti del Pacinotti-Belmesseri, che hanno la possibilità di specializzarsi in tecnologia del legno, una curvatura del corso di Costruzioni, Ambiente e Territorio introdotta negli ultimi anni dall’istituto.

Ancora una volta, il Pacinotti-Belmesseri si distingue per la capacità di integrare didattica e impresa, valorizzando le eccellenze italiane e avvicinando i giovani al mondo del lavoro.

Monica Leoncini