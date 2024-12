Strutture sanitarie regole al monte. Le conquiste dell’amministrazione

Votato il Dup 2025-27, il documento unico di programmazione in cui l’amministrazione riepiloga progetti e obiettivi per il futuro. "Passi avanti su tanti fronti – ha spiegato la sindaca Serena Arrighi (nella foto) - e penso al marmo. In questi primi due anni e mezzo di mandato siamo riusciti a dare risposte che il settore attendeva da anni: la firma di 70 convenzioni tra il Comune e le imprese; la registrazione di 17 certificazioni Emas; l’osservatorio del marmo; la tracciabilità dei blocchi, il disciplinare per l’applicazione dell’articolo 21, il disciplinare per le gare che presto porteremo in consiglio e l’ordinanza con cui, la scorsa estate, primo Comune in Toscana, abbiamo previsto lo stop alle lavorazioni in caso di temperature troppo elevate".

Spazio anche per un passaggio sulla situazione sanitaria locale, altro tema molto caldo. "Lo scorso agosto l’Asl ha completato il trasferimento delle cure intermedie dal Monoblocco a Fossone – ha aggiunto -; un risultato che rivendichiamo con orgoglio perché frutto del lavoro iniziato un anno prima nella cabina di regia. Il lavoro è ancora ben lungi dall’essere concluso e ora stiamo seguendo da vicino altri due temi che non possono più essere rimandati: il progetto della nuova palazzina di Monterosso e la casa della salute di Avenza".

La sindaca ha poi elencato i lavori, svolti e in fase di completamento, riguardanti le scuole e i vari cantieri finanziati dal Pnrr, più gli interventi di recupero degli edifici del centro e i miglioramenti programmati per il decoro urbano.