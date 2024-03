Striscia lo striscione ad Avenza. Militello presenta il suo libro

Risate e racconti degli ultimi cinquant’anni di striscioni degli stadi italiani. Ospite il 4 aprile alle 18 al Bar Sonia di viale XX Settembre ad Avenza sarà Cristiano Militello. Il comico e conduttore televisivo pisano, da molti protagonista a Striscia La Notizia, racconta una delle più grandi culture sportive del tifo italiano: la cultura dello ‘striscione’ dello stadio. Striscioni divertenti, irriverenti e con tanti ‘sfottò’ tipici della rivalità tra tifoserie e squadre. Frasi o slogan che spesso rappresentano quella parte sana del tifo che vuole prendere in giro l’avversario senza quasi mai scendere in offese gratuite o pesanti. Di tutto questo parlerà Militello al Bar Sonia in un evento, organizzato e condotto da Alberto Lagomarsini, in cui sarà dato spazio proprio al libro, edito da Cairo e dal titolo ‘Giuletta è ‘na zoccola Forever’, uno degli striscioni più famosi mai apparsi in uno stadio italiano. La nuova edizione del libro è rivista e aggiornata e ingloba alcuni degli striscioni più esilaranti degli stadi esposti dalle tifoserie dagli anni Settanta a oggi. Militello parlerà del suo libro e dei tanti aneddoti e racconti dietro ad alcuni di questi striscioni esilaranti, usando anche delle slide per mostrare queste ‘perle’ del tifo nazionale. L’autore sarà poi disponibile per il firmacoie. L’ingresso è gratuito. In caso di un numero alto di partecipanti l’evento sarà spostato dal bar Sonia al vicino Re Gambrinus. Prenotazioni al 380 4695935.