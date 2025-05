StraMontignoso 2025, un successo straordinario. Foto e classifica della corsa

Montignoso (Massa Carrara), 25 maggio 2025 – Una seconda edizione da incorniciare per la Stramontignoso, manifestazione podistica organizzata con grande cura dalla Asd Polisportiva Azzano, che ha confermato – e forse superato – le aspettative della vigilia.

Partenza e arrivo erano fissati presso la pasticceria Caffè Bonotti, trasformata per l’occasione in un palcoscenico degno delle migliori competizioni europee: un maxischermo in diretta su tutte le fasi della gara, musica sapientemente mixata da un DJ e un’atmosfera carica di entusiasmo che ha contagiato atleti e pubblico. La gara, disputata sulla distanza dei 10 km su strada e valida come prova del Campionato Toscano Uisp, ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti. Presente alle premiazioni Alessio Spelletti, responsabile territoriale Uisp, che ha elogiato con convinzione la qualità organizzativa, definendosi “favorevolmente stupito” per l’elevato livello dell’evento sportivo.

Lo scopo benefico

Patrocinata dal Comune di Montignoso, con la presenza del Sindaco e del collega primo cittadino di Pietrasanta, la Stramontignoso ha avuto anche un importante fine benefico: sostenere la ricerca e la cura promosse dalla Fondazione Monasterio.

Perfetto il servizio di custodia borse, disponibili spogliatoi e docce, pasta party al termine della gara e animazione musicale con balli fino alle 24 oltre ad una impeccabile la gestione logistica e attenta la cura del tracciato: dettagli che hanno reso questa gara un appuntamento da non perdere per ogni appassionato di podismo. Servizio fotografico a cura della ETS “Regalami un sorriso”. Appuntamento ovviamente al prossimo anno.