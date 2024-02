Strade provinciali e ponti. Conclusi i lavori della Sp 10: "Investimento importante"

"Grande attenzione per la Lunigiana". Buone notizie per la viabilità fivizzanese: sono appena terminati i lavori lungo la strada provinciale 10 di Tenerano, in località Piandimolino, nel Comune di Fivizzano. Si è trattato di un intervento molto atteso con il quale la nostra Provincia ha provveduto a consolidare il piano stradale e la scarpata di valle, per un importo complessivo considerevole, di circa 257 mila euro. Il costo dei lavori, eseguiti dalla ditta Edilizia del Comm. Belli Luigi Ennio & Figlio, di Licciana Nardi, è stato di circa 208 mila euro a cui sono state aggiunte le spese di progettazione, di rilievi geologici e la relazione geologica, le varie funzioni tecniche e il collaudo.

Il finanziamento rientra tra quelli assegnati alla Provincia di Massa Carrara sulla base della Strategia nazionale per le Aree interne, confluita poi nel Pnc, il Piano Nazionale di investimenti Complementare al Pnrr. Obiettivo? Assicurare il miglioramento dell’accessibilità delle aree interne, come la Lunigiana, difficile dal punto di vista geografico e viario.

Fivizzano, ma non solo, oltre al comune appena citato, infatti sono altri tre i comuni della nostra provincia che rientrano nei parametri della Snai, si tratta di Casola in Lunigiana, Comano e Zeri, inseriti nell’area interna denominata Garfagnana, assieme a 14 comuni della provincia di Lucca e a uno di quella di Pistoia, con la Provincia di Lucca come ente attuatore, dimostrazione dell’attenzione delle istituzioni per questa parte di territorio.

A seguito di una convenzione tra gli enti, quella di Massa-Carrara è diventata attuatrice per gli interventi sul nostro territorio. Complessivamente all’area Garfagnana sono stati assegnati 6 milioni 595 mila euro fino al 2026, nella successiva suddivisione alla nostra Provincia erano state destinate risorse per interventi nei quattro comuni pari a 2 milioni e 145 mila euro.

"Stiamo andando avanti in maniera spedita e forte, con investimenti legati soprattutto alle strade e ai ponti - commenta Gianni Lorenzetti, presidente della Provincia di Massa Carrara - rispettando gli impegni presi. Siamo soddisfatti per la progettualità portata a termine, seppure con fatica. Ricordiamo che abbiamo sistemato ben cinque ponti. Grande attenzione, da parte nostra, nei confronti ella Lunigiana" ha concluso nel suo intervento il presidente della Provincia.

M.L.