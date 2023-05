Storie legate alle Alpi Apuane al teatro dei Fratelli Cristiani

Riprendono gli appuntamenti di “Sei apuano se” organizzati dall’associazione ‘Rivoluzione Allegra’, domani alle 21,30 al teatro dei Fratelli Cristiani, davanti a piazza Garibaldi a Massa. La prima parte della serata è dedicata alle Alpi Apuane “senza cave”: un racconto di diverse esperienze di vita e di lavoro che non girano intorno al distretto minerario. Nella seconda parte l’intervista al conduttore Giulio Milani sullo “schiaffo pedagogico” a Giuseppe Conte, seguita da un confronto con il pubblico. Sulle Apuane interverranno Nicola e Mauro, i blogger di “Apuane in amaca”; il pastore e produttore Filippo Mannini, il gestore del rifugio “Nello Conti” ai Campaniletti e la giornalista Daniela Marzano. A metà serata torna, come ospite musicale, il gruppo dei Rojabloreck, che unisce sperimentazione musicale di ogni genere a testi ironici e surreali molto apprezzati dal pubblico. Il teatro ha posti limitati: prenotazione all’email [email protected], via WA al numero 338 3007967.