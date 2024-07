Storie di calcio. Discepoli e Buffon. Due ’cuori’ apuani dietro la Nazionale

Si parla "un linguaggio apuano" nella Nazionale di Luciano Spalletti anche se con "dialetti opposti". Da un lato, quello carrarese, rappresentato da Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale azzurra agli Europei di calcio; dall’altro, quello massese-montignosino, rappresentato da Gian Cesare Discepoli, che fa parte del gruppo "Osservatori" del Club Italia, insieme a Claudio Coppi e a Andrea Serino, gruppo di cui è responsabile il tecnico Marco Scarpa. Nato a Perugia nel 1953 Discepoli ha mosso I primi passi nel mondo del calcio a Massa nella società del "Due Galli" del presidente Gino Tonarelli. Nella stagione 67/68 la squadra allenata da Carlo Gallo vinse il campionato regionale Allievi tra le squadre dilettantistiche e, poi, si affermò contro il Siena nella sfida con I club professionistici.

A Massa, allora, c’era la rivalità con la società Quercioli dei fratelli Panconi. Il giovane Giancesare Discepoli, per gli amici "Ceci", era un centrocampista dotato tecnicamente, ma era "chiuso" in quel ruolo per cui mister Gallo lo "inventò" nel ruolo di difensore centrale con libertà di avanzare. Allora quel ruolo era definito come "stopper sul centravanti avversario". "Era un piacere giocare con un difensore centrale come Discepoli _ racconta Andrea Antonioli allora "libero" in quella formazione _ perché, oltre ad avere una buona tecnica, nel gioco aereo era insuperabile e per me era una garanzia. Poteva fare benissimo il centrocampista _ conclude Antonioli ora consigliere regionale della Federcalcio Settore Dilettanti _ ma, lui più giovane, era chiuso da due ‘51. Pighini e Pardini, intoccabili in quella zona del campo".

Discepoli, una vita passata sui campi di calcio, ora abita a Montignoso. Come calciatore ha avuto un passato notevole a livello professionistico prima di intraprendere la carriera di allenatore. Dopo l’esperienza massese Discepoli passò nelle giovanili del Prato dove venne acquistato dal Napoli. Come curiosità ricordiamo quella formazione del "Due Galli" che aveva avuto richieste sia dalla Fiorentina che dalla Spal: Nicolini, Ramagini, Senise, Guidarelli, Discepoli, Antonioni, Tronconi, Pighini, Tognoni, Pardini, Inghirami.

Paolo Pighini