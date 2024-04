Stop alle auto sulla strada provinciale di Antona

La circolazione veicolare, inclusi i mezzi di soccorso, lungo la strada provinciale 4 di Antona è interrotta nei giorni di domani e venerdì con orario dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Il tratto interessato è quello che va dal piazzale di San Carlo Terme fino in prossimità del cimitero di Pariana. La viabilità alternativa, per le frazioni a monte di San Carlo, è quella della strada comunale via dei Carri. Dal 20 al 30 aprile, inoltre, entrerà in vigore sullo stesso tratto un senso unico alternato regolato da movieri o semaforo.

Lo prevede un’ordinanza del settore tecnico della Provincia che è stata adottata per permettere lavori di ripristino e asfaltatura del piano viabile per conto del gestore idrico Gaia, relativamente a un intervento di opere di sostituzione e manutenzione dell’acquedotto. Nello stesso orario sarà interrotta l’erogazione di acqua potabile. L’ordinanza resta comunque in vigore fino al termine dei lavori.