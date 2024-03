"Stop all’ampliamento del porto. E far tornare la sabbia dal Magra"

"Non ci vuole molto, e non servono studi tecnico scientifici, soprattutto se di parte, per capire che il porto di Marina di Carrara non può essere ampliato se prima, o almeno in contemporanea, non si avvia veramente a soluzione il problema dell’erosione, causata anche da esso. E per quanto riguarda i ripascimenti, basta affidarsi all’esperienza e alla storia per capire che la sabbia presa dall’interno del porto o dal litorale davanti a Pietrasanta o Viareggio senza opere strutturali è destinata a finire ben presto al largo e a perdersi". Lo afferma Italia Nostra, sezione di Massa Montignoso, attraverso il presidente Bruno Giampaoli (nella foto). "Appare davvero incomprensibile – continua l’associazione – per quale ragione non si affronti il problema alla radice. Sul litorale apuano hanno inciso la diminuzione della sabbia proveniente dal Magra e, come detto, l’effetto del porto di Marina di Carrara. L’erosione poi si è spostata sempre più a levante paradossalmente in seguito anche alle opere di costrasto. Quindi, oltre a fermare il porto, bisogna intervenire per ripristinare l’apporto sedimentario del Magra, per quanto possibile. Servirebbe un coordinamento a cui, a nostro avviso, non può rimanere estranea la Regione Liguria. Un qualcosa di molto più utile di quello appena costituito per coordinare le azioni di ripascimento".