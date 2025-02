Stop ai ’pendolari dei rifiuti’. Successo del ’porta a porta’ sulla collina massese

Stop ai ’pendolari dei rifiuti’ sulla collina massese. Il merito è del servizio ’porta a porta’ dell’Asmiu che esprime grande soddisfazione per la riuscita del progetto. Un giudizio positivo che deriva, sottolineano all’Asmiu, dai fatti e dai numeri. Le utenze interessate dal progetto sono circa 460 (domestici e non domestici) e hanno ritirato i kit circa il 90% degli aventi diritto. L’amministrazione comunale sta verificando le posizioni di coloro che, ad oggi, non lo hanno ancora effettuato.

"Nel giro di pochi mesi – dicono all’Asmiu – siamo riusciti a risolvere una problematica che si è aggravata nel corso degli anni e non poteva più essere tollerata, ovvero i ’pendolari dei rifiuti’ che venivano a conferire da ogni località. Prima a ogni cassonetto da Capaccola a Tombara, da San Carlo a Pariana c’erano cumuli di rifiuti che, oltre a rappresentare una vergogna per la città, costituivano un danno ambientale ed economico per i continui interventi di bonifica, oltre a rendere vano ogni tentativo di raccolta differenziata stradale poiché nei cassonetti veniva conferito di tutto. Adesso i conferimenti irregolari sono calati drasticamente, il servizio funziona, sono spariti i cumuli di rifiuti ai cassonetti e il territorio si presenta molto meglio".

L’amministratrice ringrazia la popolazione che con la propria adesione ha manifestato un altissimo senso civico e ambientale e tutti gli operatori Asmiu che fin da subito si sono dimostrati sensibili e pienamente consapevoli del proprio ruolo rispetto a questa importante innovazione nel sistema di raccolta dei rifiuti. A breve saranno organizzate ’giornate ecologiche’ in cui Asmiu continuerà il proprio percorso di sensibilizzazione degli utenti. Un ringraziamento ulteriore agli agenti della Polizia municipale che insieme al personale Asmiu hanno provveduto a rintracciare e segnalare alle autorità coloro che continuano ad abbandonare i rifiuti. La raccolta differenziata sarà implementata su tutto il territorio comunale.