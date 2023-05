L’ospedale Apuane piange un’altra infermiera: è morta Stefania Vatteroni

Massa, 23 maggio 2023 – L’Asl Toscana Nord Ovest e i colleghi tutti dell'ospedale Apuane di Massa piangono Stefania Vatteroni, infermiera degli ambulatori area medica e day service, mancata domenica scorsa dopo aver lottato per anni contro una terribile malattia. Un altro gravissimo lutto per la “famiglia” dell’ospedale massese a pochi giorni dalla scomparsa di un’altra stimata infermiera, Caterina Montemagni.

"Stefania, collega e amica, ha dimostrato fino all'ultimo dedizione e spiccato senso di appartenenza al lavoro, a tal punto da esprimere come suo grande desiderio, fino a poche settimane prima di lasciarci, quello di poter rientrare attivamente in servizio nel "suo" amato ambulatorio di cardiologia. Con questo stesso spirito ha convissuto con la malattia, senza lamentarsi della propria condizione, condividendo coi colleghi i momenti più difficili, conservando però il suo senso ironico e la volontà di stare in loro compagnia”: così viene ricordata Stefania Vatteroni.