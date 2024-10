Che Guevara, una statua a Carrara per celebrarlo, sarà la seconda in Europa

Carrara, 24 ottobre 2024 – Sarà a Carrara la seconda statua in Europa dedicata a Che Guevara. L’inaugurazione è prevista per gennaio. L’opera, realizzata dallo scultore argentino Jorge Romeo, sarà collocata in via Baluardo.

In contemporanea sarà organizzato anche un grande convegno sul Che, con relatori di spessore: i promotori stanno cercando di invitare il biografo Paco Ignacio Taibo II, e se possibile anche la vedova del Che, Aleida March. La grande opera sarà alta 2,15 metri, in marmo, con sopra il ritratto di Che Guevara in ferro dello spessore di due centimetri.

E se quella di Carrara è la seconda statua in Europa dedicata a Guevara, monumenti che lo ricordano in provincia di Massa Carrara non sono una novità. A Montignoso, poi spedita a l’Avana, fu realizzata la scultura “Il sogno del Che” dall’artista Giuseppe Bartolozzi e dalla moglie Clara Tesi. Un’opera che poi fu inviata appunto alla famiglia a Cuba.

Un monumento, più che una statua, quella che sarà posta in via Baluardo. Con una stele al culmine della quale ci sarà il ritratto del Che. L’altra scultura in Europa si trova a Oviedo, in Spagna.