Stasera in piazza ’Play the voice’

Stasera dalle 21, torna il festival “Note sospese tra cielo e terra”, la rassegna musicale che si tiene nei borghi di Bergiola Maggiore e Bargana e che vedrà lo spettacolo canoro degli allievi della scuola di canto ’Play the Voice’. Il festival è organizzato dall’associazione culturale Bergiola Maggiore e Bargana con l’associazione musicale La Croma di Lorenzo Giusti, con il patrocinio di Comune di Massa e ministero della Cultura. Stasera lo spettacolo della scuola di canto Play the Voice, fondata da Elena Cirillo dove è insegnante con Emanuele Bonuccelli. Sul palco nella piazza di Bergiola Maggiore ragazzi di tutte l’età allieteranno la serata con un ricco repertorio di brani e cover di canzoni italiane e internazionali, occasione per questi artisti emergenti di dimostrare capacità canore e musicali. Il festival tornerà sabato prossimo con un tuffo tra gli anni ‘70, ‘80 e ‘90. Il 14 settembre, infine, musica live con gli studenti della scuola di musica di Montignoso, protagonisti della serata finale ’Dms music school’. Info 338.5433970 o 333.4116922.