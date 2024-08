stasera a forno

Torna il ’Teatro prêt-à-porter’, una rassegna nella rassegna ’Palcoscenici stellati’ pensata per i borghi massesi e la costa per celebrare la tradizione dei burattini e degli spettacoli circensi. Fra i protagonisti il mastro burattinaio Leonardo D’Angelo e la sua compagnia Petali di Stelle. Stasera, alle 21.30, saranno di nuovo in scena in piazza San Vittorio nel paese di Forno con un nuovo capitolo de ’Le avventure di Aladdin’: si tratta di ’Jasmine Scorpione del deserto’. Domani, invece, a Canevara sempre alle 21.30, ci sarà ’A spasso col delitto… e non solo’, appuntamento con la compagnia Gioca

Mistero, nato dalla fantasia di Andrea Mosti e Andrea Quintavalle.