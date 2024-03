’Sport per tutti’ a Palazzo Ducale

’Sport per tutti, sport per la vita’ è il titolo del convegno che l’Anffas di Massa-Carrara ( Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva) organizza domani (inizio ore 9.30) a Palazzo Ducale, in collaborazione con il Coni regionale, il distretto Italia del Panathlon, la Fondazione Intesa San Paolo e l’Ufficio scolastico di Massa-Carrara, con il patrocinio del Comitato paralimpico Italiano. Dopo il saluto delle autorità, sono in programma gli interventi di Amelia Mauro, responsabile di Ufsmia (Unità funzionali salute mentale infanzia e adolescenza) dell’Asl, Vittorio Cucurnia, delegato provinciale Coni, e Cinzia Dominici, responsabile del Centro integrato per l’autismo infantile Calicanto e Casolare dell’Anffas. A seguire ci saranno le testimonianze dell’associazione Autismo Apuania, di famiglie e società sportive. L’obiettivo è quello di portare i bambini con disabilità intellettiva, o disturbi del neurosviluppo, a praticare sport, per una migliore qualità della vita.