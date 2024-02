Sport colorato, adrenalinico, da fare in compagnia

Tra le attività di cui ci ha parlato Elisa, ci ha affascinato il paintball, uno sport che si pratica all’aperto, con un gruppo di amici. E’ uno sport recente, nato nel 1981 nel New Hampshire, negli Stati Uniti: ha lo scopo di sconfiggere l’avversario colpendolo con delle palline di vernice, che è atossica, totalmente biodegradabile ed ecocompatibile per legge. Le palline vengono sparate mediante apposite attrezzature ad aria compressa, chiamate marker. E’ vero, è uno sport in cui c’è un combattimento, però è solo un gioco e poi non ci si fa male: si indossano delle speciali protezioni. Questo sport viene regolarmente praticato anche a livello agonistico in competizioni, tornei e campionati in tutto il mondo. Il centro sportivo di Groppoli mette a disposizione dei partecipanti ben tre campi da paintball nella zona di Virgoletta: campo hurban, campo a scenario e campo horror, di misure diverse. Il numero ottimale di partecipanti per giocare a paintball è tra i 6 e i 10 giocatori per un campo regolare, mentre per giocare bene in un campo grande, è consigliato essere come minimo dai 12 giocatori in su, suddivisi in due squadre. Siccome questo gioco ci ha molto entusiasmato, abbiamo deciso di organizzarci per prenotare un campo, decideremo l’orario e andremo a giocare tutti insieme: faremo sport, ci divertiremo e mangeremo una pizzata.