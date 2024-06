Sponsor da... Summer Festival. Il Comune cerca collaborazione per il concerto di Radio 105

Data e luogo sono fissati: 5 luglio all’aeroporto di Cinquale arriva il 105 Summer Festival, per la prima volta a Massa. La kermesse gratuita è condotta da Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. Quella massese sarà la tappa conclusiva del tour che partirà da Baia Domizia, passerà da Venezia e da Genova. Tutti i concerti saranno dal vivo e trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 Tv (canale 66 del digitale terrestre), app e live sui social di Radio 105. Il concerto porterà sul palco alcuni degli artisti più conosciuti a livello nazionale. Un evento che promette di richiamare l’attenzione di migliaia di persone, troppe per la prima location scelta, ossia piazza Aranci. Tanto che subito dopo la presentazione in conferenza stampa, l’organizzazione ha dovuto optare per un altro spazio, per l’appunto l’aeroporto di Cinquale per quello che è, a detta dell’amministrazione, uno degli eventi di punta della stagione turistica della città.

Una manifestazione che rappresenta un importante strumento di promozione e di attrazione turistica, capace di creare un indotto economico diretto e indiretto dell’intero ambito territoriale comunale oltre che capace di qualificare il territorio quale palcoscenico di eventi di grande livello nazionale. Ma che costa, e tanto. Per questo il Comune, come per lo spettacolo delle Frecce Tricolori, ha deciso di andare a ‘caccia’ di sponsor che potranno sostenere le spese a organizzazione diretta da parte di palazzo civico. Aiuti di natura finanziaria (erogazione economica), tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni e/o attrezzature e ogni altro servizio utile alla realizzazione dell’evento) o natura mista (in parte finanziaria e in parte tecnica).

Le sponsorizzazioni sono finalizzate al contenimento della spesa pubblica, oltre ad assicurare la migliore riuscita della manifestazione e al tempo stesso visibilità per lo sponsor attraverso la diffusione di nome, logo, marchio o segno distintivo. Ovviamente tutto dipende da quanto si paga. Inoltre saranno garantiti pass speciali per accedere al backstage e all’area vip. Le formule di sponsorizzazione, da presentare entro il 21 giugno, sono quindi diverse. Per la qualifica di sponsor principale, comunque non esclusiva, servono 10mila euro: si ottengono 2 pass per area evento e backstage e 2 pass solo per l’area evento, oltre al logo posizionato su sito istituzionale, banner all’entrata e materiale informativo e promozionale. Con 5mila euro si è sponsor collaboratore, e si ottengono 4 pass per l’area evento oltre al logo sul banner e sul materiale informativo e promozionale. Per 3mila euro si diventa sponsor fidelity, 2 pass per area evento e logo su banner e materiale promozionale. Con mille euro sponsor base, 2 pass per area evento, logo sul flyer promozionale solo digitale.