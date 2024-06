A Marina di Massa il mare è senza barriere

Massa, 28 giugno 2024 – Il Comune di Massa ha inaugurato oggi il progetto Mare Senza Barriere. L'iniziativa ha come obiettivo principale quello di trasformare la nostra spiaggia in un luogo dove chiunque possa godere di momenti di relax e serenità, senza ostacoli. Tra le principali caratteristiche del progetto rientrano l’installazione delle attrezzature e dei dispositivi che garantiscono la completa fruibilità degli spazi. Dalle passerelle per l’accesso, alle aree con pavimentazione idonea, ai lettini prendisole e sedie job, fino ai giochi attrezzati per bambini con disabilità, ogni dettaglio è stato pensato per creare un ambiente inclusivo. Particolare attenzione è stata dedicata all'installazione del dispositivo SeaTrac Mover Tobea, che facilita l’accesso all’acqua e consente alle persone disabili di entrare e uscire dall’acqua in completa autonomia.

Per i più piccoli, sono stati introdotti un gioco inclusivo che permetterà ai bambini con disabilità di giocare, divertirsi e socializzare in sicurezza. L’obiettivo da raggiungere è che ogni bambino abbia il diritto di giocare e di crescere in un ambiente che promuova la socialità e l'inclusione.

L'inaugurazione (foto Paola Nizza)

“Oggi, con grande orgoglio e soddisfazione, celebriamo non solo l'inaugurazione di una spiaggia accessibile, ma anche un significativo passo avanti verso una società più equa e solidale- ha dichiarato il sindaco Francesco Persiani – "Mare Senza Barriere" non è solo un progetto, è un simbolo del nostro impegno per un futuro equo e solidale in cui ogni persona possa vivere appieno la bellezza della nostra città senza ostacoli. Abbiamo lavorato con impegno e dedizione per garantire che ogni area e spazio sia adeguatamente attrezzato per accogliere le persone con disabilità motorie. Desidero ringraziare tutte le autorità civili, militari e del mondo dell’associazionismo presenti. Grazie a tutti i presenti per essere qui oggi e per condividere con noi questo momento di grande importanza. Invito tutti a esplorare la nuova spiaggia e a partecipare alle attività organizzate per questa giornata speciale".

“Il materiale acquistato per la realizzazione del progetto – ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali e alla disabilità Francesco Mangiaricina - comprende il dispositivo Sea Trac Mover, due sedie Job comprensive di lacci di sicurezza, 200 mq di passerella Fast Floor, quattro pergole ombreggianti, un ricovero in legno per il dispositivo Sea Trac Mover, 30 metri di corda con galleggianti, tre boe di segnalamento, un gioco inclusivo per bambini con disabilità”.