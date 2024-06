Spiagge libere sporche e abbandonate. I turisti su un litorale nel degrado

Arrivano i primi turisti, ma il litorale non è pronto. Spiagge libere sporche, strade impraticabili, e la piazza nel copsueto degrado in cui è abbandonata da tempo. Le segnalazioni arrivano dal segretario provinciale della Lega Nicola Pieruccini e dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel che hanno raccolto le lemantele dei cittadini. "L’amministrazione Arrighi lascia le spiagge libere sporche con la stagione balneare in corso – scrive Pieruccini –. Non è più una questione di colore politico, ma è un dovere di sicurezza e di coscienza, una responsabilità a cui non si può scappare. Nelle spiagge scarseggiano i controlli e non si ha nessuna notizia sulla messa in sicurezza. Chi è il responsabile della pulizia delle spiagge libere? Alla Fossa Maestra sul bagnasciuga sporgono dei rami appuntiti di albero conficcati nella sabbia che sono pericolosissimi, soprattutto per i bambini. La negligenza e l’indolenza dell’amministrazione lascerà ancora per molto che le cose accadano con i loro tempi, lontani dall’interesse dei cittadini e delle attività turistiche? Nonostante le precise segnalazioni – conclude Pieruccini –, nessuno non solo è venuto a mettere in sicurezza l’arenile, ma nemmeno a fare un sopralluogo".

"Il crescente degrado di piazza Menconi che ha già la sfortuna di trovarsi tra il cantiere abbandonato della Giromini e il rudere di cemento armato dell’ex Meditereaneo, è preoccupante – scrive Manuel –. Nonostante le denunce che si sono accumulate negli anni questa situazione ha portato una zona bellissima a uno stato di insicurezza e delinquenza. La situazione è sempre più critica: commercianti che si lamentano, marciapiedi martoriati, cantieri aperti, strade impraticabili, edifici pericolanti, servizi pubblici inefficienti e strutture sportive mancanti. In via Garibaldi c’è un chiosco diroccato e transennato, un edificio sta crollando a pezzi, e la fontana della piazza ormai in disuso è piena di rifiuti. Se a tutto questo aggiungiamo il bivacco di extracomunitari, che come raccontato residenti e commercianti spesso sono ubriachi e pericolosi, possiamo tranquillamente dire che è una vera e propria vergogna". Ricordiamo che al momento in piazza Menconi è in corso un mercatino di street food siciliano che sta richiamando numerose persone.