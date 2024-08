Spiagge libere proibite per disabili e carrozzelle

"La spiaggia libera della Fossa Maestra non è a misura di disabile". La denuncia arriva dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel, dietro la segnalazione di un turista disabile che parla di servizi inesistenti e dell’impossibilità di raggiungere il mare per la mancanza di una passerella. "Chiedo all’assessore Roberta Crudeli se ritiene che i disabili debbano essere trattati così - scrive Manuel -. Le vacanze sono per tutti, indipendentemente dal budget e dagli impedimenti fisici. Perché contrariamente alla normativa sulle barriere architettoniche alla spiaggia libera della Fossa Maestra c’è un gradino? Anche l’accesso al mare dovrebbe avvenire tramite una passerella adattata alle carrozzine. Mi chiedo anche che fine hanno fatto sedie job che Nausicaa aveva messo a disposizione per i disabili nelle spiagge libere?". "Peraltro nel 2021 c’era stato anche un progetto denominato ‘Mare superabile’ nato dalla collaborazione tra la Consulta delle persone con disabilità del Comune e l’Aias. Le tre sedie Job erano servite per accompagnare le persone con difficoltà motorie fino al mare e la presidente della Consulta Antonella Petrocchi aveva detto che sarebbero state a disposizione di tutti coloro che ne avrebbero fatto richiesta. Dove sono finite le sedie? L’assessore del Pd che si dice attenta e presente sulle tematiche dei disabili, avrebbe dovuto intervenire per permettere l’accesso alle spiagge per tutti coloro che dispongono di una mobilità limitata e anche per i turisti in sedia a rotelle".