Speciale ’caccia al tesoro’. I giochi dei Runnerini Afaph

Festa tra sport e giochi per Pasqua. Una giornata magica quella vissuta dai Runnerini Doc Asd Afaph. Al campo scuola degli Oliveti di Massa si è svolta la consueta ’caccia al tesoro’ che ogni anno la coach Vittoria Bertelloni organizza per gli atleti della squadra. Due compagini, molto agguerrite e competitive, si sono confrontate con il sorriso sulle labbra per tutto il tempo. Coadiuvata dai genitori, due dei quali per ciascuna squadra fungevano da tutor per certificare l’esecuzione delle prove ed eventualmente aiutarli con piccoli indizi, coach Bertelloni ha dato il via ai giochi. Non poteva mancare la prova atletica che è decollata con due giri di campo e un percorso motorio, con ostacoli, slalom e giochi di equilibrio a coppie, che stimolasse le capacità coordinative e di velocità degli atleti. Quindi il primo step. Gli indizi, tutti in rima, erano contenuti in indovinelli che riportassero a luoghi clou del campo scuola. Si è passato da soluzioni di schemi, forme geometriche da seguire con indicazioni specifiche, a indovinelli complicati (25 per ogni team) e poi il ’cerca e trova’ (in cui dovevano creare o trovare oggetti o situazioni anche realizzandoli al momento in gruppo), l’esibizione di ballo, recitare una canzone o una poesia e poi il rebus finale che frasi a tranello per scovare l’ambito tesoro; le uova di Pasqua. Quest’anno la prova è stata resa più difficile visto che Cadetti e Allievi hanno lanciato il guanto di sfida ai più giovani (in numero maggiore che andavano dai 6 ai 12 anni). Alla fine i più grandi hanno vinto, come da pronistico, ma solo per un soffio. Si è trattato comunque di un successo simbolico, visto che alla fine tutti hanno ricevuto dalle mani della coach un uovo di Pasqua. I Runnerini doc Afaph non si sono poi fermati ai box e molti di loro hanno proseguito la giornata con il consueto allenamento.

La compagine del presidente Lazzini ha svariati impegni agonistici in ballo: dal Csi (nazionali di cross a Calco Lecco 5-7 aprile), alla Fidal (gare in pista e in montagna a Marignana), al Corrilunigiana (che decollerà il 7 aprile in casa della ProAvis Castelnuovo Magra).