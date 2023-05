Spazio polifunzionale Arriva la riqualificazione dell’ex mercato coperto Ma serve una variante

Serve una variante per realizzare il progetto del Comune di Massa e finanziato con 2,8 milioni di euro circa dal Pnrr per l’ex mercato coperto di via Bastione. Un aspetto che non era emerso fino a oggi ma l’iter è stato avviato ed è arrivato in Regione. E’ stata infatti convocata la Conferenza dei servizi per la variante al regolamento urbanistico per il 9 giugno con contestuale approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera pubblica. L’intervento è quello di recupero e riqualificazione dell’ex mercato ortofrutticolo di via Bastione così da poterlo trasformare, almeno in parte, a spazio artistico polifunzionale. L’iter tecnico consente finalmente anche di prendere visione di quelli che sono i possibili scenari del futuro mercato coperto, con rendering e dettagli di progetto che fino a oggi erano passati quasi solo negli uffici tecnici di palazzo civico.

Un intervento che prevede di recuperare gli spazi lato Carrara, dove c’è la galleria commerciale, sotto il profilo estetico e funzionale con destinazione che resterà sia per attività commerciali ma anche per spazi polifunzionali e con funzione di deposito archivio a disposizione della biblioteca civica della vicina piazza Mercurio. La ristrutturazione interna del piano del mercato vedrà quindi la riorganizzazione degli spazi commerciali sotto forma di galleria. E’ poi prevista la creazione di una sala convegni e spazio artistico polifunzionale di 650 metri quadrati e un secondo accesso da piazza Bastione con demolizione del corpo scala esterno, sul lato di piazza Bastione. Il deposito archivio occuperà invece una superficie di 970 metri quadrati. La necessità della creazione di un deposito e archivio nasce dal contemporaneo progetto di recupero di Palazzo Colombini, fabbricato che ospiterà in parte la biblioteca comunale Giampaoli. Il progetto di riqualificazione dell’immobile e realizzazione dell’impianto antincendio impone la necessità di trasferire gran parte dei libri, volumi e pubblicazioni in altre sedi e in questo caso l’ex mercato coperto rappresenta una soluzione ideale anche per la vicinanza. L’edificio subirà alcune modifiche prospettiche che riguarderanno principalmente la sostituzione degli infissi su via Mura Sud e via Bastione, con un disegno più semplice e una partizione in tre campate anziché con l’attuale forma grigliata. Le aperture nel timpano su via del Mercato e sulla nuova piazza verranno riaperte come presentava la struttura originaria.

Per migliorare il collegamento con la nuova piazza sopra il parcheggio si provvederà ad aprire un nuovo passaggio dalla galleria, che verrà raccordato con la piazza stessa grazie alla riconfigurazione della nuova rampa e scalinata. Prevista anche l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di fronte alla piazza del mercato. Il deposito e archivio troverà spazio nel piano terra-seminterrato con accesso sia da via Bastione sia da un nuovo raccordo fra parcheggio e galleria porticata. Al piano primo ci sarà un lieve ridimensionamento della galleria commerciale e lo spazio rispetto alla piazza sarà realizzato con vetrate trasparente, per creare una sorta di raccordo visivo. La parte dedicata a spazio polifunzionale verrà ridistribuita sui lati della nuova galleria, dotata di nuovi servizi igienici e locali di deposito. La zona polifunzionale verrà ricavata interamente sotto parte voltata del fabbricato, mediante divisori in materiale ligneo ed elementi di arredo che rimarranno al di sotto delle catene strutturali della copertura.

