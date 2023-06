Spazi sonori protagonisti Il progetto ’Riconciliarsi’

Proseguono le iniziative legate alla mostra di comunità ‘Riconciliarsi’ curata Maria Rosa Sossai. Dopo il successo di ieri, in Piazza Gramsci, con la performance teatrale itinerante ’Memorie dell’acqua’, a cura di Soledad Nicolazzi ed Elisa Marrone, oggi alle 18 al Mudac è in programma la presentazione del progetto ‘Fortitudo mea in sonis,’ realizzato dagli studenti del corso di progettazione di spazi sonori dell’Accademia di belle arti coordinati dal professor Massimo Carozzi. Si tratta di un documentario sonoro che attraverserà la città di Carrara attraverso la raccolta e la mappatura di registrazioni ambientali, conversazioni, interviste con chi vive, lavora o semplicemente attraversa la città. Un intreccio di voci e suoni che formano una passeggiata sonora tra i luoghi della mappa, in grado di restituire uno spazio urbano che fonde realtà e immaginazione.

E sempre al Mudac è possibile visitare fino al 1 di ottobre l’opera ‘Cellula emozionale’, la riproduzione in cartone e cartongesso di una cella di detenzione realizzata dai carcerati della casa circondariale di Massa durante il laboratorio di cartapesta.