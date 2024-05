Sparito dalla ‘Cardinal Maffi’. Due giorni di vane ricerche

Lo stanno cercando da due giorni, da quando martedì mattina si è allontanato dalla Casa Cardinal Maffi di Fivizzano e ha fatto perdere le sue tracce. Sono lunghe ore di ansia per un uomo di 48 anni che uscito dalla struttura in località Motta, che sorge sopra l’abitato di Fivizzano, non è più rientrato. Nelle ricerche sono impegnati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Aulla e le squadre di volontari della Protezione Civile Ser Fir Cb di Fivizzano. "Ci sono stati nuclei dei nostri volontari che hanno percorso e pattugliato la strada che da Casola Lunigiana arriva sino a Fivizzano dalla parte interna, via Reusa e Terenzano; in contemporanea – illustra la situazione Maurizio Pietrini presidente della Protezione Civile – altre squadre hanno percorso a ritroso provenienti dalla zona di Gragnola la statale 63 del Cerreto fino a raggiungere la zona di Mommio e naturalmente è stata controllato il territorio in prossimità della Cardinal Maffi; al momento purtroppo dello scomparso non abbiamo rinvenuto alcun segnale, né tracce utile per rintracciarlo".

L’uomo scomparso, originario del Sud Italia, è fisicamente alto e robusto, calvo. Le ricerche sono scattate nel momento in cui gli operatori della Residenza Sanitaria Assistenziale, destinata ad accogliere in modo temporaneo o permanente persone con patologie psichiatriche che non sono più assistibili nel proprio ambito familiare, ma ospita anche due realtà riabilitative sanitarie.

Roberto Oligeri