Spacciava droga da casa sua. Pusher arrestato dai carabinieri

Avrà sicuramente pensato che tra le mura amiche nessuno l’avrebbe scoperto, intento nei suoi traffici che di legale non avevano niente. Invece, anche grazie all’aiuto dei residenti, lo spacciatore è stato consegnato alla giustizia e ora è chiamato a difendersi dalle accuse di spaccio. Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Aulla hanno arrestato una persona del luogo, 41enne, per spaccio continuato di cocaina e hashish. Una notizia di routine se non fosse che la questione stava andando avanti da parecchio tempo, consumata in pieno centro ed alla luce del sole senza alcun apparente timore di essere scoperto. La vicenda è emersa anche grazie alle segnalazioni di diversi cittadini che vedevano un continuo andirivieni in una certa zona del centro cittadino. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Massa, hanno svelato decine di cessioni di stupefacente.

I carabinieri sono riusciti a dimostrare che non si trattava di un fatto occasionale, ma di un vero e proprio ritrovo che funzionava a tutte le ore, fornendo decine di assuntori del luogo, dei comuni limitrofi e dello spezzino. L’uomo, secondo la ricostruzione emersa dalle indagini condotte dai carabinieri di Aulla, sfruttava la propria abitazione come un perfetto luogo di traffico, una base operativa che gli permetteva di “cedere” lo stupefacente senza allontanarsi da casa diminuendo, così, le possibilità di essere fermato e controllato dalle forze di polizia senza fare i conti, però, con l’intuito investigativo e la perseveranza dei militari.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, concordando con la richiesta del Pubblico Ministero titolare dell’indagine, potendo esaminare gli accertamenti sulle plurime cessioni ricostruite dai militari della stazione di Aulla, ha emesso un’ordinanza di misura cautelare in carcere per spaccio continuato.

La persona arrestata, terminati gli atti di rito, è stata tradotta nella casa circondariale di Massa dove, tra pochi giorni, sarà sottoposta ad interrogatorio di garanzia e in quella sede potrà produrre eventuali elementi a sua discolpa, in virtù del principio di presunzione d’innocenza. Una sinergia a tutti gli effetti tra gli uomini dell’Arma e la cittadinanza, che ha permesso di fermare il mercato di droga che stava fruttando molti affari alla persona arrestata.