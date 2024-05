Spaccia droga in centro. Patteggia 2 anni e 8 mesi

Arrestato perché spacciava droga in pieno centro cittadino. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, quando i militari del Norm del comando della compagnia dei carabinieri, nel corso di predisposti servizi per contrastrare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso un 50 enne originario del napoletano, ma da diverso tempo residente a Massa, che attendeva con fare sospetto in una piazza del centro cittadino. I militari, avendolo immediatamente riconosciuto - per via dei suoi trascorsi con la legge -, hanno atteso a debita distanza e ne hanno osservato i movimenti. Poco dopo, è stata notata un’auto con a bordo una persona che ha seguito le indicazioni che l’uomo le forniva. A quel punto i militari sono intervenuti. Il conducente della vettura, vedendo sopraggiungere i militari, si è allontanato repentinamente dal luogo, ma è stato poi rintracciato e invitato in caserma dai militari. Lo spacciatore è stato fermato: vistosi con le spalle al muro, con un maldestro tentativo, ha provato a disfarsi di due involucri lanciandoli in una aiuola non molto distante.

I carabinieri hanno recuperato quanto lanciato dal fermato, due involucri di medie dimensioni contenenti diversa sostanza stupefacente del tipo “cocaina” già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta. Con sé aveva una cospicua cifra di denaro contate suddivisa in diversi tagli. I successivi accertamenti nella sua abitazione, hanno rinvenuto dell’altra sostanza stupefacente, sia divisa in dosi che da suddividere, materiale per confezionarla e degli altri soldi di piccolo taglio. La cocaina rinvenuta, circa 30 grammi, e il diverso il denaro contante che, probabile frutto di spaccio, sono stati sequestri.

Il pusher è stato quindi arrestato e, su disposizione della Procura, stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di successiva udienza di convalida. Udienza avvenuta ieri mattina, dove il giudice ha convalidato gli arresti. Inoltre, su accordo delle parti, è stata avanzata la richiesta di patteggiamento con una pena iniziale avanzata dalla Procura di 2 anni e 8 mesi di reclusione. Il giudice, dopo le formalità di rito, lo ha condannato a quanto richiesto dalla Procura, con l’aggiunta di 4 mila euro di multa, nonché la confisca del copioso denaro sequestrato dai carabinieri.