Sostegno per lo studio. Borse agli alunni migliori

CARRARA Anche quest’anno la Fondazione Marmo mette a disposizione le borse di studio Campus e Lode per gli studenti meritevoli. Si tratta di progetti dedicati ai ragazzi nell’ambito del programma Eccellenze Apuane. Con questa edizione vengono inseriti nuovi criteri per rendere le borse ancora più accessibili e permettere a più studenti di accedere al contributo. Un totale di cinque borse di durata triennale e del valore di 12mila euro ciascuna, che saranno erogate in tranche annuali da 4mila euro. I contributi sono destinati ad altrettanti neodiplomati dell’anno scolastico 2024-25, residenti nel Comune che abbiano conseguito il diploma con un voto di maturità superiore a 90 e si iscriveranno all’Università. Questi studenti dovranno avere un Isee familiare non superiore a 25mila euro.

L’edizione 2025 del Campus ha il sostegno di Tecnel. "Abbiamo ritenuto opportuno abbassare la soglia del voto necessario per fare domanda a 90/100 – commenta la presidente della Fondazione Marmo Bernarda Franchi –. Questo nell’ottica di ampliare la platea dei potenziali beneficiari e favorire l’uguaglianza culturale dei giovani talenti rimuovendo gli ostacoli di natura socioeconomica che condizionano spesso la pianificazione del loro futuro. Inoltre abbiamo deciso di togliere il requisito legato alla votazione media conseguita negli esami universitari e vincolare il rinnovo del beneficio per gli anni successivi al raggiungimento dei crediti formativi annuali previsti dal piano di studi dello studente".

Torna anche il premio Lode che sarà attribuito ai diplomati con lode di tutto il territorio provinciale. La Fondazione Marmo ha destinato 20mila euro al premio Lode. "Il premio vuole essere un riconoscimento ed un incentivo all’impegno, per gratificare gli studenti – aggiunge Bernarda Franchi –, che con perseveranza, responsabilità e tenacia, hanno completato con eccellenza il loro percorso di studi, oltreché essere uno stimolo per una formazione futura di successo". Per il Campus le domande vanno consegnate entro il 30 agosto compilando il modulo che si trova sul sito della Fondazione Marmo, stessa cosa per le candidature per Lode 2025.