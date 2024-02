Sostegni a cure domiciliari. Fondi per oltre 470mila euro

LUNIGIANA

Contribuire a sviluppare un sistema di assistenza domiciliare, capace di affrontare una vasta gamma di necessità e sfide nei vari contesti dell’assistenza sanitaria e familiare, trattando in modo integrato le diverse dimensioni dell’assistenza, in considerazione delle complessità delle condizioni dei pazienti e delle esigenze delle famiglie coinvolte. E’ la finalità del bando “Interventi di sostegno per le cure domiciliari“ approvato dalla Regione a cui ha partecipato la Società della salute della Lunigiana, che riceverà oltre 470mila euro di finanziamento.

Quattro le azioni previste. Servizi di continuità assistenziale ospedale-territorio: favorisce l’accesso a servizi e prestazioni di carattere socio-sanitario di sostegno e supporto alla persona anziana con limitazione temporanea dell’autonomia o a rischio di non autosufficienza o con disabilità grave e alle loro famiglie. L’obiettivo è garantire una piena possibilità di rientro a casa e all’interno del proprio contesto di vita, a seguito di dimissione da un presidio ospedaliero o un’azienda universitaria ospedaliera e o da strutture di cure intermedie o riabilitative presenti sul territorio regionale, anche attraverso l’utilizzazione di cure intermedie temporanee. Percorsi per la cura e il sostegno familiare di persone affette da demenza: favorisce l’accesso a servizi anche innovativi di carattere socio-assistenziale di sostegno e supporto a persone con diagnosi di demenza e servizi di sostegno alle loro famiglie, per garantire loro una reale possibilità di permanenza nel proprio domicilio e nel proprio contesto di vita.

Ampliamento del servizio di assistenza familiare: finanzia l’erogazione di contributi economici alla spesa per un assistente familiare regolarmente assunto con contratto a tempo indeterminato, con il duplice obiettivo di ampliare il servizio di assistenza familiare e promuovere l’occupazione regolare. Servizi di assistenza a minori con disabilità e alle loro famiglie: finanzia l’accesso a servizi di carattere socio-assistenziale e socio-educativo per minori con disabilità e servizi di sostegno alle loro famiglie. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita delle persone assistite, promuovendo il loro benessere fisico e psicologico, garantendo un adeguato supporto e assistenza nelle loro attività quotidiane e di cura. Questo include la pianificazione e la gestione del percorso assistenziale domiciliare, l’assistenza infermieristica preventiva, curativa e riabilitativa, la formazione del caregiver e della rete socio-familiare.