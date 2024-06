Sos, una popolazione sempre più anziana. In apnea i servizi, in difficoltà le famiglie

Sono 19.036 gli anziani residenti in Lunigiana, il 36,51% dei 52.134 abitanti complessivi. È il dato fornito dalla Usl zonale che registra, peraltro, un indice di invecchiamento elevatissimo. Di questi anziani, esiste una sottopopolazione di non-autosufficienti, cioè over-65 non autonomi nello svolgimento delle attività quotidiane. Pur non esistendo una mappatura puntuale degli anziani non-autosufficienti, sono 3.146 i cosiddetti "grandi anziani" che superano gli 85 anni e presumibilmente in tale condizione. Ma non si può escludere che gli anziani non-autosufficienti siano di più, considerando anche la fascia tra i 65 e gli 85 anni che comprende un totale di 15.890 persone. Eppure, la Usl zonale rendiconta 747 progetti attivi in Lunigiana per over 65 non-autosufficienti, di cui 580 destinati ai "grandi anziani" e 167 ad anziani tra i 65 e gli 85 anni.

Numeri che danno conto di bisogni assistenziali coperti fondamentalmente dalle famiglie: una potenziale bomba sociale che rischia di deflagrare sulle famiglie stesse, messe a dura prova da servizi spesso insufficienti ai bisogni per intensità e durata, e anche complicati da procedure di difficile accesso. Ci sono i tre principali aiuti di competenza statale erogati dall’Inps: invalidità civile, indennità di accompagnamento, permessi legati alla legge 104. Ma già rispetto ad essi, s’inciampa in un meccanismo assai complicato: è necessario, infatti, fare ogni volta una domanda diversa per ciascuno: un’odissea tra sportelli e commissioni anche se l’ente che li eroga è sempre lo stesso.

Poi ci sono gli aiuti di competenza locale con due tipologie principali di assistenza: domiciliare o residenziale. Nel caso di assistenza domiciliare integrata (ADÌ) la persona non-autosufficiente usufruisce di prestazioni nella sua abitazione. Nel secondo caso è ospite stabile di strutture, Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa), oppure di Centri Diurni. Ma anche per accedere a queste prestazioni locali, l’anziano dev’essere valutato dall’Unità di valutazione multidisciplinare (UVM, un team di medici, infermieri e assistenti sociali) che assegna un punteggio in base a cui può essere erogata una prestazione appropriata.

Qual è l’impatto sui servizi sanitari e sociosanitari in termini di risorse necessarie all’assistenza domiciliare? "Lo stanziamento - risponde il direttore SFS, Marco Formato – è di 620 mila euro annui: 495 mila per 96 utenti non-autosufficienti e 125 mila per 26 soggetti parzialmente autosufficienti". Inoltre: "Sono 536 le ore di assistenza, ovvero una media di 5 ore settimanali, erogate ai 96 anziani non-autosufficienti attualmente in carico, mentre per 26 soggetti parzialmente autosufficienti sono erogate 95 ore settimanali, in media 3 ore a settimana".

Interventi gratuiti o a pagamento? "Per gli anziani non-autosufficienti – spiega Formato – la soglia di gratuità è un Isee di 9.727,41 e prevede gradualità del pagamento da parte dell’utente fino alla soglia di 31.127,72 euro. Per gli anziani parzialmente autosufficienti, la soglia di esenzione è 7.781,93 e prevede gradualità del pagamento fino a 31.127,72".

L’alternativa è il ricovero in strutture convenzionate. Secondo quanto riferito dal direttore Formato, sono 15 le strutture esistenti in Lunigiana con un totale di 573 posti convenzionati: "Le spese annue della SDS per le rette convenzionate ammontano a 2.626.469,33 euro per i 129 anziani in struttura". Ciò equivale ad un costo di 1.696,68 al mese a carico della Sds per anziano, a cui va aggiunta la retta a carico dell’utente. Sono queste le cifre di un sistema che in Lunigiana, così come a livello nazionale, attende che prenda corpo la "riforma anziani" messa in cantiere dal governo.